I fatti del giorno - America Latina

- Perù: presidente Sagasti condanna "energicamente" strage attribuita a Sendero Luminoso - Il presidente del Perù, Francisco Sagasti, ha condannato in maniera energica l'uccisione di 16 persone avvenuta domenica sera al termine di un attacco armato attribuito all'organizzazione terroristica Sendero Luminoso. "Condanno e ripudio energicamente l'assassinio nel Vraem", ha scritto Sagasti citando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, la provincia "Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro" teatro dell'attentato. "Ho ordinato lo spiegamento delle pattuglie delle Forze Armate e della polizia perché questa azione non rimanga impunita", ha aggiunto il presidente esprimendo, "a nome del governo di transizione ed emergenza" da lui guidato, "le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime". Il ministero della Difesa ha certificato la morte di 16 persone, dopo un primo rapporto della polizia che parlava di 18 morti e quello delle Forze armate che si erano fermate a 14. (segue) (Res)