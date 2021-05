I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: violenza in Araucania, agente polizia ucciso in un agguato - Un agente della polizia del Cile (Carabineros) è stato ucciso lunedì in un agguato ad opera di sconosciuti nella località di Collipulli, regione dell'Araucania. Secondo quanto riferiscono le autorità, l'agente stava svolgendo un pattugliamento nella strada statale R-35 dove erano stati segnalati blocchi stradali ad opera di gruppi di persone incappucciate. Giunta sul luogo la pattuglia sarebbe stata quindi attaccata con colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha raggiunto l'ufficiale Francisco Benavidez Garcia nel petto ferendolo a morte. Il portavoce del governo, Jaime Bellolio, ha condannato l'agguato definendo l'agente ucciso come "un martire". Il funzionario ha precisato che il governo era in attesa di ricevere ulteriori informazioni circa la dinamica dell'episodio sottolineando che ad ogni modo "non possiamo accettare come normale questo livello di violenza". Si tratta del secondo agguato con armi da fuoco nei confronti della polizia nella regione, dove si assiste da alcunni mesi ad una scalata di violenza. Ad aprile erano rimasti feriti due agenti in circostanze analoghe, mentre ad ottobre dell'anno scorso era stato ucciso un altro agente. (segue) (Res)