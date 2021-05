I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: primi decreti di Lasso su sanità, piccolo credito e libertà di espressione - Una guida forte al sistema sanitario, il reinserimento nel tessuto creditizio di 1,7 milioni di persone penalizzate dalla pandemia, l’apertura di una nuova stagione nei media nazionali. Sono alcuni dei primi provvedimenti messi in campo da Guillermo Lasso, insediatosi ieri come nuovo presidente dell’Ecuador. Oltre a firmare i decreti per la nomina dei vari funzionari di governo, Lasso ha licenziato il testo con cui i titolari di debiti con le banche fino a mille dollari, inevasi a causa dell’emergenza sanitaria, non compaiono più nel registro pubblico “Central de riesgo”, potendo tornare a sollecitare lavoro e nuovi prestiti, senza perdere gli obblighi coi creditori. Una misura che dovrebbe beneficiare 1,7 milioni di ecuadoriani, ha spiegato il neo capo dello Stato, per “permettere di creare opportunità a loro e alle loro famiglie”. Il segretario giuridico della presidenza, Fabian Pozo, ha rivendicato la necessità di un provvedimento urgente per lenire gli effetti economici della crisi sanitaria. “Il credito è un elemento chiave per la riattivazione delle famiglie ecuadoriane e soprattutto di quelle con minori risorse”, ha detto Pozo. (segue) (Res)