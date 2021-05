I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: governo e Comitato dello sciopero raggiungono preaccordo su garanzie proteste - Il governo della Colombia e il Comitato nazionale dello sciopero, che anima le proteste in corso nel Paese, hanno raggiunto un “preaccordo” in materia di garanzie per l’esercizio della protesta. L’accordo, recita un comunicato del comitato, “garantisce un quadro generale sulle garanzie per l’esercizio della protesta che consente l’avvio della negoziazione del Piano di emergenza presentato”. Francisco Maltés, portavoce del Comitato, ha comunque confermato le grandi manifestazioni previste per il 26 e 28 maggio e mobilitazioni per la giornata di oggi in sostengo alla mozione di sfiducia contro il ministro della Difesa, Diego Molano, in discussione oggi alla Camera. (segue) (Res)