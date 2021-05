I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: livello gradimento presidente Duque sceso al 18 per cento - Il livello si gradimento del presidente colombiano Ivan Duque è sceso al 18 per cento nel mese di maggio. Lo rivela un sondaggio condotto dalla società di indagini di mercato colombiana Invamer, secondo cui il 76 per cento dei colombiani disapprova l’operato del capo dello Stato. Il livello di approvazione di Duque era già basso prima delle proteste in corso nel Paese, iniziate il 28 aprile, attestandosi al 21 per cento tra il 23 e il 27 aprile. (Res)