Germania: aumentato il rischio di attacchi ibridi in vista delle elezioni del Bundestag

- La Germania deve far fronte a un innalzamento del rischio di attacchi ibridi in vista delle elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. A lanciare l'avvertimento sono l'Ufficio federale per le elezioni e l'Ufficio federale per la sicurezza delle informazioni (Bsi), secondo cui è aumentato il rischio di attacchi di pirateria informatica e di campagne di disinformazione in attesa del voto per il rinnovo del parlamento federale. Stati stranieri potrebbero, infatti, tentare di influenzare le elezioni attraverso attacchi ibridi. Secondo i direttori dell'Ufficio federale per elezioni e del Bsi, rispettivamente Georg Thiel e Arne Schoenbohm, la minaccia è particolarmente elevata a causa della crescente digitalizzazione e della pandemia di Covid-19. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, per i due funzionari a repentaglio non sono soltanto le elezioni del Bundestag, ma anche i partiti, i candidati e l'opinione pubblica. Per esempio, vi e il rischio di sabotaggio delle elezioni tramite attacchi informatici che impiegano trojan di crittografia, in grado di rendere inutilizzabili i sistemi digitali. Potrebbero, inoltre, verificarsi furti di dati e identità, che verrebbero poi pubblicati. Dietro i tentativi di manipolazione del voto di settembre vi sarebbe il Direttorato principale per l'informazione (Gru), ossia il servizio di intelligence militare della Russia. (segue) (Geb)