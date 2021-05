Germania: aumentato il rischio di attacchi ibridi in vista delle elezioni del Bundestag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia viene ritenuta responsabile di ingerenze nelle campagne per le elezioni presidenziali tenute negli Stati Uniti nel 2016 e in Francia nel 2017. Il Bsi è particolarmente preoccupato per una falla di sicurezza nel servizio di posta elettronica di Microsoft Exchange, divenuta nota a marzo. Come evidenziato da Schoenbohm, 65 mila server di Exchange in Germania erano vulnerabili, mentre si segnalano abusi dall'estero del servizio, riconducibili ad attività di intelligence. Tuttavia, finora non risultano in Germania intromissioni diffuse in Exchange, sebbene la vulnerabilità del dispositivo non sia stata ancora risolta per quattromila server nel Paese. (Geb)