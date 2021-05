Imprese: Goldman Sachs ottiene via libera per joint-venture con banca cinese Icbc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa joint-venture con il principale istituto finanziario cinese accelererà il nostro obiettivo di stabilire una posizione di leadership in uno dei mercati di gestione patrimoniale più grandi e in più rapida crescita al mondo", ha aggiunto Tuan Lam. Le riforme del governo in Cina hanno incoraggiato un maggiore coinvolgimento straniero nei servizi finanziari, aprendo per la prima volta la possibilità per le società straniere di possedere pienamente le attività di fondi comuni di investimento. Secondo le stime di Goldman, gli investimenti delle famiglie cinesi potrebbero superare i 70 mila miliardi di dollari entro il 2030, più della metà dei quali sarà destinata a prodotti come titoli, fondi comuni di investimento e prodotti di gestione patrimoniale. (Cip)