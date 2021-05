Decreto sostegni: Draghi, miglioramento considerevole su blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul blocco dei licenziamenti nel Decreto sostegni è stato fatto un miglioramento considerevole. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles. La mediazione "ha retto" ed "è un miglioramento considerevole sia di una situazione che vedeva l'eliminazione pura e semplice del blocco, sia di una posizione che vedeva il mantenimento del blocco fino a dicembre", ha detto. "L'intervento che abbiamo previsto è in linea con tutti gli altri Paesi europei che hanno preso questa strada ed è quello di garantire la cassa integrazione anche dopo il primo luglio in cambio dell'impegno di non licenziare", ha spiegato. "Diversamente da ora, dopo il primo luglio non c'è più il divieto assoluto di licenziamento, perché un'azienda che non voglia chiedere la cassa può licenziare, ma c'è un forte incentivo a non farlo perché la cassa è gratuita. Tutto ciò solo per industria ed edilizia, mentre per i servizi il blocco per tutti sia che usino o no la cassa dura fino a fine ottobre e la cassa integrazione gratuita dura fino a fine anno", ha aggiunto. "Mi pare una mediazione che certamente scontenta quelli che avrebbero voluto continuare con il blocco, ma non scontenta, almeno così mi pare, quelli che avrebbero voluto sbloccare tutto immediatamente. Quindi io spero che sindacati e imprese si ritroveranno in questa mediazione", ha proseguito Draghi. (Beb)