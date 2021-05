GameStop: Consob, da piattaforme trading online rischio effetti distorsivi e manipolazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proliferare di piattaforme di trading operanti come sistemi di raccolta ordini, con importi minimi in ingresso molto limitati e commissioni nulle o ridotte, comporta spesso la trasmissione ai clienti – tramite e-mail, messaggi e social media – di segnali di trading generati da soggetti terzi che concedono l'accesso ai dati sulle proprie negoziazioni affinché siano copiate e replicate: ciò comporta il rischio di integrare ed enfatizzare eventuali effetti distorsivi di potenziali manipolazioni del mercato. Così Maria Antonietta Scopelliti, segretaria generale della Consob, in audizione davanti alla commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario in merito al fenomeno GameStop e all’impatto del trading online su risparmio e mercati finanziari. (Rin)