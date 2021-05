Polonia-Nord Macedonia: ministri Esteri, avanti con percorso Ue per Skopje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord "merita l'avvio" dei negoziati di adesione con l'Unione europea. E' quanto convenuto oggi dai ministri di Macedonia del Nord e Polonia, rispettivamente Bujar Osmani e Zbigniew Rau, secondo quanto riferisce la stampa macedone. Osmani ha effettuato oggi una visita ufficiale a Varsavia dove ha discusso con l'omologo polacco del percorso europeo di Skopje. Durante la conversazione Osmani ha espresso gratitudine per il sostegno e l'assistenza che la Polonia fornisce nel processo di allargamento dell'Ue. La Macedonia del Nord, ha detto Osmani, resta impegnata per un'attuazione coerente dell'agenda delle riforme, nonché delle attività volte a promuovere le relazioni di buon vicinato con un'attenzione particolare alla Bulgaria. Il processo di integrazione europea, ha proseguito Osmani, ha un impatto positivo sul processo di trasformazione della società macedone ed è inoltre un investimento permanente per la pace e la stabilità nei Balcani occidentali. Il ministro Rau ha ribadito il forte sostegno del suo Paese per "un avvio senza indugio" dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord all'Ue. Il ministro ha infine osservato che esiste "un consenso inequivocabile" su questo tema a livello del gruppo di Visegrad, che la Polonia presiede fino al 30 giugno di quest'anno. (Seb)