- "I corpicini dei bimbi sulle spiagge della Libia sono un pugno in faccia. Non serve chiudere gli occhi: quelle immagini restano scolpite nelle coscienze. Non possiamo restare inermi. Quei bambini potrebbero essere i nostri figli. A me importa". Lo scrive su Twitter la capogruppo di Italia viva, Maria Elena Boschi. (Rin)