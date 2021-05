Roma: Prestipino (Pd), su sfide future Raggi ha memoria breve e idee confuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Pd, eletta a Roma, Patrizia Prestipino, in merito alle dichiarazioni della sindaca di Roma Virginia Raggi sulla candidatura di Roma a Expo 2030 e le altre sfide future per la città, in una nota afferma: "Come sempre la sindaca uscente Raggi dimostra di avere poche idee e ben confuse. All'inizio del suo mandato attaccava ferocemente Malagò, mandando all'aria le Olimpiadi del 2024, che sarebbero state un volano per l'economia della capitale, soprattutto nell'era post Covid; mesi fa gioiva invece sui social per le partite degli Europei di calcio che si svolgeranno nella Capitale e per la Ryder cup 2023 a Roma, fino alla ciliegina sulla torta: il tweet di alcuni giorni fa in cui faceva i complimenti a Malagó per la rielezione a presidente del Coni. A questo punto la domanda sorge spontanea: o la sindaca ha veramente la memoria breve oppure è veramente troppo opportunista, dettaglio che i romani non trascureranno di valutare al momento del voto", conclude. (Com)