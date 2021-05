Vaccino: nel Lazio 43 per cento popolazione ha ricevuto prima dose, oltre 20 per cento richiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il 43 per cento della popolazione target ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Mentre oltre il 20 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Lazio. In particolare, per gli over 80 il 93 per cento ha ricevuto la prima dose e l'86 per cento la seconda dose. Per gli over 70, l'82 per cento la prima dose, il 37 per cento la seconda dose. Per gli over 60, il 70 per cento la prima dose e il 18 per cento la seconda dose.(Rer)