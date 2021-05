Lombardia: A. Monti (Lega), auspico si riattivi quanto prima lo sconto carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Giunta regionale ha già presentato l'app per la gestione del nuovo sistema per lo sconto carburante. Auspico peraltro che si possa ritornare il prima possibile a riattivare questo bonus. Da lazzatese voglio ricordare che il mio Comune è uno dei due che, grazie all'amministrazione di Centrodestra, gode già dello sconto benzina. E posso dunque testimoniare che si tratta di un'importante misura a sostegno dei cittadini". Lo afferma in una nota il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti interviene nel dibattito sulla carta sconto. "Per vent'anni - spiega Monti - la carta sconto carburante ha fatto da deterrente al via vai di frontalieri che si recano in Svizzera per fare benzina, salvando al contempo il lavoro dei molti gestori nella fascia di confine. Per questo motivo è importante tornare a dotare i cittadini lombardi di questo importante strumento che, in tempi di crisi post covid, è un ulteriore ed importante sostegno alle famiglie in difficoltà". "Non per nulla oggi in Aula consiliare», conclude Monti, «è stata approvata una mozione straordinaria che riduce il tempo con cui si aggiorna il differenziale dei prezzi. Lo sconto era bloccato perché dall'ultimo rilevamento il delta dei prezzi si era azzerato, ma oggi è ritornato. La mozione votata al Pirellone chiede al Governatore Fontana di intervenire urgentemente presso l’Ambasciata d’Italia in Svizzera per avere rilevazioni attuali e più frequenti dei prezzi del carburante in Svizzera e domanda altresì di riattivare la carta sconto", conclude l'esponente leghista. (Com)