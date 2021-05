Cipro: presidente Anastasiades, posizione a prossimo Consiglio europeo dipenderà da azioni della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Cipro al prossimo Consiglio europeo di giugno, in cui si discuteranno le relazioni tra Ue e Turchia, dipenderà dalle prossime azioni di Ankara. Lo ha dichiarato il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, parlando da Bruxelles dopo aver incontrato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Anastasiades ha detto che “l'atteggiamento positivo di Cipro alla riunione di giugno dipenderà dal comportamento di Ankara sulla questione di Cipro e Varosha, se si asterrà da azioni provocatorie in mare e sulla terraferma, e se rispetterà i suoi obblighi contrattuali verso l'Ue e tutti i suoi Stati membri”. “Senza un atteggiamento positivo da parte turca sarebbe impossibile offrire un'agenda positiva alla Turchia per quanto riguarda le relazioni con l'Ue”, ha ribadito il presidente cipriota, che ha chiesto a Borrell di comunicare alla parte turca “la posizione dell'Ue sulla necessità di rimanere nel quadro della soluzione concordata dalle risoluzioni dell’Onu”, ossia quella di una federazione bizonale e bicomunitaria con uguaglianza politica a Cipro. (segue) (Res)