Cipro: presidente Anastasiades, posizione a prossimo Consiglio europeo dipenderà da azioni della Turchia (2)

- Il presidente cipriota ha anche espresso preoccupazione "per l’inaccettabile richiesta di una soluzione (per il problema di Cipro) a due Stati presentata a Ginevra dal leader turco-cipriota, con il pieno sostegno della Turchia, ma anche per la recente richiesta della parte turca, di riconoscere il regime di occupazione come condizione per il proseguimento del processo negoziale". Anastasiades ha infine sottolineato la sua disponibilità a “rispondere positivamente” a un nuovo invito del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, per un altro vertice sulla questione cipriota, in modo che le due parti entrino in un "dialogo fertile con prospettive per una soluzione sostanziale". (Res)