Rpt Cnel: venerdi' presentazione del libro "Una società di persone?" con giudici Sciarra e Amato

- I giudici costituzionali Silvana Sciarra e Giuliano Amato, il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il presidente Intergruppo parlamentare per la sussidiarieta' Maurizio Lupi interverranno alla presentazione del volume "Una societa' di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani", insieme agli autori Tiziano Treu, presidente Cnel; Franco Bassanini, presidente Fondazione Astrid; Giorgio Vittadini, presidente della fondazione per la sussidiarieta', che si terra' venerdi' alle ore 10.30 a Roma, al Cnel. Seguira' il dibattito con Carola Carazzone, segretaria generale Assifero; Maria Carmela Colaiacovo, consigliera Cnel e vicepresidente Confindustria Alberghi e Federturismo di Confindustria; Paola Vacchina, consigliera Cnel e presidente di Forma; Ivana Veronese, segretaria confederale Uil. Concluderà il ministro Bonetti. (Ren)