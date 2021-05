Minori: Bonetti, tutelare spazio di protagonismo anche per non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non può non essere prioritario "riconoscere la necessità di tutelare uno spazio di protagonismo per tutti i minori, compresi i minori non accompagnati nel nostro Paese". Lo dichiara su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che aggiunge: "Ciò che va debellato è il silenzio e la rimozione del nascondimento. Lo abbiamo riaffermato con Sos - Il Telefono Azzurro Onlus oggi, Giornata internazionale dei bambini scomparsi, insieme all’impegno di tutte le istituzioni". (Rin)