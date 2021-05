Cooperazione: firmato protocollo d'intesa Aics-Ice alla presenza di Sereni e Di Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Luca Maestripieri, e il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), Carlo Ferro, hanno firmato oggi in Farnesina un protocollo di intesa fra le due agenzie alla presenza della viceministra degli Esteri, Marina Sereni, e del sottosegretario Manlio Di Stefano. In coerenza con il recente passaggio dell'Ice dal ministero dello Sviluppo economico (Mise) al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), si legge in un comunicato Aics, si vogliono rafforzare le sinergie a livello di risorse umane e finanziarie tra le due agenzie, che hanno oggi il medesimo ministero di riferimento. Aics ed Ice, ciascuna nel quadro dei propri ambiti, disciplinano così una collaborazione e uno scambio di buone pratiche per realizzare iniziative condivise di sviluppo sostenibile del settore privato. La sinergia tra le rispettive reti delle sedi all'estero porterà a massimizzare l'efficacia degli interventi, ridurne i costi e a rafforzarne i benefici per l'intero Sistema Italia. (segue) (Com)