Cooperazione: firmato protocollo d'intesa Aics-Ice alla presenza di Sereni e Di Stefano (2)

Cinque le prime aree di collaborazione già identificate nel protocollo d'intesa: formazione e capacity building; sviluppo agricolo, con particolare attenzione all'integrazione dei Paesi nelle catene globali; il restauro, teso alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale locale; la tutela dell'ambiente, la prevenzione dei disastri naturali e sismici; lo sviluppo energetico e l'utilizzo delle risorse naturali, nell'ottica di sviluppo sostenibile. "Questa intesa è un tassello molto importante nell'attuazione della Legge 125 del 2014 sulla cooperazione allo sviluppo, che introdusse una forma innovativa di partenariato pubblico-privato per la promozione delle sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e che ha configurato il mondo delle imprese come un vero e proprio attore della cooperazione allo sviluppo", ha detto Sereni nella conferenza stampa al termine della cerimonia di firma dell'accordo.