Turchia-Grecia: da domani riunioni ministeri Difesa su "costruzione della fiducia"

- Le delegazioni della Difesa di Turchia e Grecia terranno la quarta sessione dell’incontro sulle misure di “costruzione della fiducia” il 26 e 27 maggio prossimi in videoconferenza. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Secondo quanto riportato in precedenza dalla stampa locale, inoltre, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu si recherà in visita in Grecia lunedì 31 maggio per un colloquio con l'omologo ellenico Nikos Dendias. I colloqui tra Cavusoglu e Dendias dovrebbero essere incentrati sulla situazione della minoranza musulmana residente nella regione greca della Tracia occidentale. Altro tema di confronto dovrebbe essere legato al possibile incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il premier greco Kyriakos Mitsotakis, a margine del summit Nato di Bruxelles il prossimo 14 giugno. (segue) (Tua)