Turchia-Grecia: da domani riunioni ministeri Difesa su "costruzione della fiducia" (3)

- Inoltre Dendias ha svelato che il ministro degli Esteri turco Cavusoglu ha accettato l'invito a visitare Atene. "Certo che incontrerò Cavusoglu. L'ho invitato in Grecia e in linea di principio ha accettato l'invito. Le porte sono sempre aperte per lui. È mio amico", ha detto Dendias. Parlando dei problemi che da tempo condizionano i rapporti tra Atene e Ankara, il ministro ha affermato che, "se non si trova una soluzione, almeno dovremmo trovare un modo per gestire le nostre differenze". "La Grecia vuole un allentamento delle tensioni con la vicina Turchia", ha detto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri greco Dendias dopo aver aggiornato i rappresentanti dei partiti dell'opposizione sugli ultimi sviluppi in politica estera. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Atene, Dendias ritiene cruciali per questo sviluppo l'onestà, la mancanza di provocazioni ed il rispetto del diritto internazionale. (Tua)