Imprese: Anas, superato crash test nuova famiglia di barriera bordo laterali discontinua

- Esito positivo per i crash test di una nuova famiglia di barriera bordo laterale interamente progettata da Anas (Gruppo Fs Italiane): la barriera di classe H2 e H3 è stata validata in campo prova certificato Aisico Test House and Lab e testata in presenza di scarpata, terreni soft e spazi ristretti. Stando al relativo comunicato stampa, la barriera consente un utilizzo ampio e versatile, con la possibilità di essere installata velocemente, su strade con spazi ridotti e in base alle necessità può essere inoltre montato il profilo “salvamotociclista” in acciaio Anas: il ridotto numero di elementi di composizione e la loro semplice conformazione ne determinano “l'estrema facilità costruttiva, consentendo il raggiungimento di due obiettivi principali, una notevole semplificazione e diminuzione dei tempi della fase produttiva con l'ottenimento anche di un processo di produzione controllata a garanzia della qualità del prodotto finale”. (Com)