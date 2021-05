Roma: Celli (RtR), voragine Torpignattara segnale di fragilità, serve cura straordinaria città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La voragine di Torpignattara è l'ennesima tragedia sfiorata. E' un'immagine drammatica che segnala quanto siano necessari lavori costanti di manutenzione del territorio, investimenti per prevenire le fragilità dei quartieri e per controllare la rete idrica cittadina. Tutto questo deve diventare la priorità di un grande progetto di cura della città". Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. (Com)