Nepal: coronavirus, 8.387 nuovi casi, prorogato blocco della Valle di Katmandu (2)

- I voli internazionali sono fermi dal 6 maggio e la sospensione è prevista al momento fino al 31 maggio, con l’eccezione di due collegamenti a settimana con l’India in base a un accordo tra i due Paesi. Per i passeggeri che arrivano in Nepal è previsto l’obbligo di quarantena per dieci giorni in una struttura dedicata. I voli domestici sono sospesi dal 7 maggio a nuovo ordine. Dopo la prima ondata dell’epidemia di coronavirus, l’anno scorso, i voli internazionali erano ripresi il primo settembre, con limitazioni per numero, Paesi e passeggeri. Dal 17 settembre hanno riaperto gli alberghi, i ristoranti e le agenzie di viaggio e dal 17 ottobre possono essere organizzate le attività di trekking e alpinismo. I voli domestici, invece, erano ripresi il 21 settembre. (segue) (Inn)