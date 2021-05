Nepal: coronavirus, 8.387 nuovi casi, prorogato blocco della Valle di Katmandu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal risente della situazione epidemiologica nella vicina India, sia per quanto riguarda i contagi tra i lavoratori migranti sia per quanto riguarda le forniture di vaccini. Il governo nepalese ha disposto la chiusura di 22 punti di confine, su indicazione del comitato di crisi, ma rimangono accessibili 13 punti di passaggio tra i due Paesi. Katmandu, inoltre, a febbraio ha pagato 930 milioni di rupie al Serum Institute of India (Sii) per una fornitura di due milioni di dosi di Covishield (AstraZeneca) ma ne ha ricevuta solo la metà. Il Serum Institute ha dichiarato in un comunicato del 18 maggio che sta dando la priorità all’India e che spera “di iniziare a consegnare al Covax e ad altri Paesi entro la fine dell’anno”. Il 29 marzo il Nepal ha ricevuto in dono dalla Cina 800 mila dosi del vaccino del gruppo Sinopharm (Bbibp-CorV del Beijing Institute of Biological Products). (Inn)