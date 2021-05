Yemen: colloqui tra inviato Onu e il segretario generale Consiglio cooperazione del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, e il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef al Hajraf, hanno evidenziato l'importanza di coordinarsi per riportare sicurezza e stabilità in Yemen. I due si sono incontrati oggi, 25 maggio, a Riad per discutere del dossier yemenita, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva panaraba "Al Arabiya". In particolare, Griffiths e Hajraf hanno manifestato la necessità di esortare la comunità internazionale a esercitare pressioni sulle milizie ribelli sciite Houthi, affinché queste accettino l'iniziativa di pace proposta dall'Arabia Saudita il 22 marzo scorso. Dal canto suo, il Ccg ha ribadito il proprio sostegno allo Yemen e alla sua sicurezza e stabilità. (segue) (Res)