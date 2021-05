Yemen: colloqui tra inviato Onu e il segretario generale Consiglio cooperazione del Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del 25 maggio giunge dopo che Griffiths ha annunciato la propria intenzione di lasciare l'incarico di inviato speciale in Yemen, essendo stato scelto come sostituto di Mark Lowcock, a capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari. Nel corso degli ultimi mesi, sono stati numerosi i colloqui che hanno visto Griffiths impegnato a convincere le parti belligeranti a porre fine al conflitto civile in Yemen, scoppiato a seguito del colpo di stato degli Houthi del 21 settembre 2014. Era stato proprio l'inviato a proporre una iniziativa di pace, diffusa con il nome di "dichiarazione congiunta", con cui gli Houthi e il governo yemenita sono stati invitati a porre fine ai combattimenti all'interno dello Yemen e alle offensive verso il Regno saudita, oltre a implementare misure umanitarie ed economiche urgenti. Il gruppo sciita, dal canto suo, nella prima settimana di febbraio scorso ha intensificato l'offensiva contro Ma'rib, l'ultima roccaforte delle forze filogovernative nel Nord dello Yemen. (Res)