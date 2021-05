Cina: la compagnia tecnologica Hikvision accusata di “legami ben radicati con l’esercito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia tecnologica cinese Hikvision, il più grande produttore al mondo di dispositivi di sorveglianza, ha legami ben radicati con l’Esercito popolare di liberazione. Lo rivela un rapporto della società di ricerca industriale statunitense Ipvm, di base in Pennsylvania, ripreso dal “Wall Street Journal”. Hikvision aveva contestato la decisione con cui il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti aveva inserito l’azienda nella sua lista nera per legami con le forze armate di Pechino. Secondo i documenti trovati da Ipvm, la compagnia ha venduto droni e altri dispositivi all’aeronautica cinese nel 2019 e nel 2014 era considerata uno dei principali fornitori delle forze armate. Nel marzo scorso la televisione di Stato cinese ha mostrato un militare che testava in condizioni estreme un’arma con il logo Hikvision in grado di mandare in tilt i droni. In passato l’azienda ha anche condotto con comandanti ed esperti dell’Esercito popolare di liberazione uno studio su possibili migliorie ai sistemi missilistici, ai carri armati e ad altri asset delle forze cinesi. Secondo Ipvm, “Hikvision ha collaborato con le forze armate della Repubblica popolare cinese diventando uno dei principali fornitori dell’Esercito popolare di liberazione e cooperando con le sue attività di ricerca”.(Nys)