Sanità: Battisti (Pd), orgoglio per candidatura Asl Frosinone premio Innovazione digitale

"Esprimo tutto il mio orgoglio per il risultato raggiunto dalla Asl di Frosinone nell'ambito del 'Premio innovazione digitale in sanità' del politecnico di Milano. Un risultato straordinario che sottolinea ancora una volta l'eccellenza del lavoro svolto dalla direttrice Pierpaola D'Alessandro, dal management tutto al femminile, e dal personale sanitario e medico della nostra Provincia". Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd). "Domani, insieme a L'Aress Puglia e l'Auls di Pescara, in occasione della cerimonia di premiazione - aggiunge Battisti - la nostra azienda sanitaria concorre a vincere il primo premio nella categoria 'Servizi per l'integrazione ospedale-territorio' con la messa a punto di un progetto di innovazione articolato in più servizi tra i quali quello di Tele-cardiologia che, con 15 installazioni, ha già consentito di scaricare oltre 200 ech attraverso il portale aziendale. E ancora il servizio di Tele-monitoraggio domiciliare che, con una chiamata automatica del Dipartimento di Prevenzione, in questi mesi ha controllato in modo costante e ordinato oltre 44 mila pazienti in isolamento domiciliare fiduciario, contribuendo così in modo efficace alla lotta contro il Covid. Investire in tecnologia e nel digitale oggi rappresenta una sfida non più rinviabile. Restare aggiornati per garantire ai pazienti l'eccellenza nell'erogazione dei servizi è una partita che la Asl di Frosinone sta giocando a pieno ritmo, dimostrandosi all'altezza della sfida".