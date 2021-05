© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di "Silvio Berlusconi sono altamente compromesse" e per questo il presidente della seconda sezione collegiale del tribunale di Roma, alla richiesta di rinvio avanzata dalla difesa del leader di Forza Italia, ha stralciato la posizione di Berlusconi da quella del cantante Mariano Apicella nel processo per corruzione. "L'imputato è assolutamente impedito per motivi di salute a comparire a processo". (Rer)