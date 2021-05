Roma 2021: Lorenzin (Pd), "fenomena sindaca" fa ora manutenzione dopo oltre 1 anno lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "mi sono trovata 45 minuti ferma in via Trionfale per fare 700 metri, Balduina paralizzata dal traffico per lavori di manutenzione e non si vede un vigile. Con 1 anno e mezzo di lockdown sta 'fenomena' di sindaca doveva proprio farli ora? Chiamasi programmazione. Roma è nel caos più di prima, affogata nel traffico e nella 'monnezza'". Lo scrive su Facebook la deputata romana del Partito democratico, Beatrice Lorenzin. (Rin)