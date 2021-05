Rifiuti: Ama, impegno costante e h24 per garantire regolarità dei servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama vuole "rassicurare i cittadini di Roma che anche nelle ultime 24 ore, grazie all’impegno costante degli operatori in forza presso le 55 sedi di zona e le 5 autorimesse nel territorio di Roma, ha continuato a garantire i servizi di igiene urbana nei vari quadranti cittadini". Lo afferma l'azienda in una nota. "Nella giornata di ieri sono state raccolte più di 3.000 tonnellate di rifiuti. Il personale aziendale è come sempre impegnato sul campo nei 4 turni di lavoro (mattina, pomeriggio, semi-notte, notte) affiancato da tecnici e preposti che monitorano a ciclo continuo le postazioni di raccolta. Eventuali situazioni di criticità, comunque circoscritte, vengono subito individuate e sanate nel corso della giornata se necessario anche con interventi supplementari". (segue) (Com)