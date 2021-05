Rifiuti: Ama, impegno costante e h24 per garantire regolarità dei servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’azienda ha comunicato per tempo alle autorità competenti il quadro in evoluzione con le difficoltà dei flussi e dell’intera filiera che sarebbero via via aumentate a fronte delle manutenzioni prospettate a fine maggio da alcuni impianti di valorizzazione/trattamento, dalle minori disponibilità di allocazione degli scarti post trattamento (stante la mancanza di sviluppi positivi e soluzioni alternative dopo la chiusura, dallo scorso primo aprile, della discarica laziale di Roccasecca) e dalla maggior produzione di rifiuti prevista sia per andamento statistico (picco annuale) sia per la piena attività dopo il lockdown per Covid delle attività di ristorazione e degli esercizi commerciali in genere", continua Ama. (segue) (Com)