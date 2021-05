Rifiuti: Ama, impegno costante e h24 per garantire regolarità dei servizi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’azienda è costantemente a disposizione e prosegue nell’opera di interlocuzione con enti e soggetti preposti allo scopo di affrontare e superare le problematiche esogene derivate dall’insufficienza di sbocchi. Oltre alla situazione contingente, per cui Ama come soggetto gestore ha prospettato e richiesto le maggiori flessibilità di trattamento autorizzabili temporaneamente sui propri asset, nel medio e lungo periodo sarà strategico dare corso al rafforzamento del ruolo dell’azienda pubblica previsto nel suo nuovo Piano Industriale con la costruzione di 8 nuovi impianti. Anche la situazione attuale di difficoltà ciclica, infatti, deriva dalla scarsità di leve proprie e dal deficit strutturale di impianti nel Lazio (secondo il Conai servirebbero 44 nuovi impianti e il fabbisogno della regione è pari a circa un quarto del fabbisogno dell’intero Centro-Sud Italia. Solo colmando questo gap si può evitare il trasferimento fuori dai confini regionali degli attuali quantitativi, oltre 1 milione e mezzo di tonnellate secondo l’ISPRA). In questo scenario, Ama sta continuando e continuerà a lavorare h24 e al massimo delle proprie possibilità per garantire la regolarità dei servizi di raccolta e il decoro su tutto il territorio cittadino", conclude la nota. (Com)