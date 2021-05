Lombardia: da Consiglio regionale Via libera all'unanimità al Piano cave per la provincia di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all'unanimità al Piano cave per la provincia di Mantova in Consiglio regionale. Il provvedimento ha individuato i giacimenti sfruttabili e gli ambiti estrattivi, compresi quelli in aree protette. Ed ha tracciato i bacini territoriali di produzione e di riserva dei materiali inerti da usare in esclusiva per opere pubbliche. "Questo Piano - commenta l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo - è un esempio di attenzione alle esigenze delle imprese. Ma anche al territorio e all'ambiente". I siti individuati sono quelli di Medole, Cavriana, Goito, Marmirolo, Roverbella Sud e Roverbella Nord, Volta Mantovana, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Gonzaga, Motteggiana, Serravalle a Po, Marcaria e San Martino dell'Argine. "I fabbisogni - aggiunge l'assessore all'Ambiente - sono infatti stati calcolati sulla base dei criteri regionali, che avrebbero potuto permettere di arrivare fino a 23 milioni di metri cubi. Alla fine, il fabbisogno contemplato è di 18,5 milioni di metri cubi, in riduzione rispetto al massimo teorico". (segue) (Com)