Lombardia: da Consiglio regionale Via libera all'unanimità al Piano cave per la provincia di Mantova (2)

- Il Piano ha identificato anche le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale. "Il Piano - prosegue Cattaneo - prevede una serie di misure di salvaguardia dell'ambiente e del territorio che, come Giunta, abbiamo voluto introdurre. Come l'ampliamento della fascia di rispetto nel comune di Roverbella nei confronti dell'attività agricola confinante con un Ambito territoriale estrattivo (Ate). Ma anche con la tutela dei contesti agricoli". "Altre misure - precisa l'assessore - sono state inserite in virtù del lavoro in Commissione, con uno sforzo di sintesi per il quale esprimo grande apprezzamento". L'assessore Cattaneo si è infine soffermato sul lavoro preparatorio svolto da Regione. "La revisione del Piano - conclude Cattaneo - è stata condivisa con gli Enti locali, gli operatori del settore e in commissione Ambiente. È motivo di soddisfazione che tutti abbiano guardato alla tutela del territorio e dell'ambiente, oltre che alle esigenze del comparto, in un'ottica di autentico miglioramento della gestione e dello sviluppo delle attività imprenditoriali". (Com)