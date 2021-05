© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La graduale riapertura dei cinema è "uno dei segnali che sta scandendo il tempo della ripartenza. Per favorire il ritorno in sala e sostenere l’intera filiera ho firmato un decreto che aumenta di ulteriori 40 milioni di euro i sostegni per le sale cinematografiche". Lo annuncia su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini. (Rin)