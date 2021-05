Difesa: Turchia, al via esercitazione Denizkurdu 2021 nell’Egeo e nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina turca ha dato il via oggi all’esercitazione militare Denizkurdu (Lupo di mare) 2021, condotta nelle acque del Mar Egeo e del Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato sul suo profilo Twitter il ministero della Difesa di Ankara. L’esercitazione, che durerà fino al prossimo 6 giugno, mira a mettere alla prova le capacità di coordinamento delle forze navali con le forze aeree e terrestri e con diverse istituzioni pubbliche, in tutto dieci, tra cui la Mezzaluna rossa turca. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, il personale coinvolto nelle esercitazioni comprende almeno 25.500 persone, 132 navi, dieci sottomarini, 43 velivoli, 28 elicotteri e 14 droni, impegnati in addestramento alla guerra di superficie, guerra difensiva sottomarina, guerra elettronica e operazioni di soccorso. Nella fase finale, tra il 2 e il 4 giugno, 83 navi visiteranno 22 porti nell’Egeo e nel Mediterraneo. Una simile esercitazione, chiamata Mavi Vatan (Patria blu), è stata condotta nel marzo del 2019. (Tua)