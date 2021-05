Medio Oriente: presidente palestinese Abbas riceve ministro Esteri Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto oggi a Ramallah il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Abbas ha espresso il proprio ringraziamento per le posizioni “del fraterno regno hascemita di Giordania a sostegno della causa palestinese in ogni ambito”. Inoltre, il presidente palestinese ha ricordato “gli sforzi compiuti dal regno in collaborazione con i fratelli arabi, con l’amministrazione statunitense e con gli altri attori interessati per fermare l’aggressione contro il popolo palestinese, in pieno coordinamento tra le leadership palestinesi e giordane”. Abbas ha informato Safadi degli ultimi sviluppi della situazione nei Territori palestinesi e dei contatti in corso con l’amministrazione statunitense, con le Nazioni Unite e con gli altri attori. Il presidente dell’Anp ha sottolineato, inoltre, la necessità di intensificare gli sforzi per ricostruire le zone distrutte nella Striscia di Gaza durante lo scontro tra Israele e Hamas avvenuto dal 10 al 21 maggio scorso. Per quanto riguarda il dialogo intra-palestinese, Abbas ha ribadito la disponibilità a proseguire i colloqui per formare un governo di unità nazionale. Infine, Abbas ha evidenziato la “necessità di passare alla fase urgente dell’avvio di un percorso politico, sotto la supervisione del Quartetto arabo, per porre fine all’occupazione israeliana contro il nostro popolo e sulla nostra terra”, con l’obiettivo di creare uno Stato sovrano, con Gerusalemme est capitale. L'incontro tra Abbas e Safadi è avvenuto a poche ore dall'incontro fra il presidente dell'Anp e il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, atteso nel pomeriggio a Ramallah. (Res)