Roma: Morassut (Pd), voragine a Torpignattara per fragilità del suolo e mancata prevenzione

- "Una nuova voragine si è aperta a Torpignattara. Si moltiplicano gli episodi che attestano la grave fragilità del territorio romano. Una fragilità morfologica derivante dalle caratteristiche del territorio ma anche dalla vetustità dei sotto servizi e delle reti idriche. L'Autorità di distretto del Tevere ha messo in luce la fragilità idrogeologica di Roma e il rischio frane di rilievi come Palatino, Parioli, Balduina. Ispra ha redatto un quadro dettagliato delle cavità di Roma. Ci sono dunque gli strumenti per agire con una programmazione poliennale che con le risorse 2021-27 per il Piano operativo ambiente rimetta in sicurezza la Capitale. In questi ultimi 13 anni questa prevenzione e mancata". Così in una nota il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (Com)