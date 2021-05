Terrorismo: Spagna, Intelligence al lavoro per identificare jhiadisti giunti a Ceuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Servizi segreti spagnoli stanno cercando di individuare un gruppo di radicali jihadisti, rientrati dalla Siria, che erano monitorati dai servizi antiterrorismo marocchini prima di essere persi di vista. I radicali islamici avrebbero approfittato della crisi umanitaria della scorsa settimana per attraversare la frontiera del Marocco e per arrivare nella città autonoma spagnola di Ceuta. Secondo quanto riferito da fonti di Intelligence consultate dal quotidiano "La Vanguardia", Madrid è in collaborazione con Rabat per individuarli e sarebbero stati identificati "con assoluta certezza" dalle immagini delle persone che hanno attraversato la frontiera di El Tarajal. I Servizi segreti spagnoli hanno anche confermato che tra oltre 8 mila persone giunte a Ceuta la scorsa settimana c'erano anche membri dell'esercito marocchino mimetizzati tra la gente.(Spm)