Migranti: P. De Luca (Pd), serve Next generation per immigrazione, chiediamo a Ue coraggio (2)

- De Luca ha aggiunto: "È bene che l'Europa intera se ne faccia carico con un meccanismo strutturato e obbligatorio di ripartizione automatica della responsabilità della gestione di chi approda sulle coste italiane per approdare, come sappiamo, sulle coste europee. Ci aspettiamo che al prossimo Consiglio europeo di giugno arrivi una proposta organica dalla commissione europea e che gli Stati membri - ha concluso il deputato - possano tutti insieme approvarla per permettere all'Europa di fare un salto di qualità anche sull'immigrazione". (Com)