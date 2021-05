Lavoro: ministero, pronto per Mef e Inps primo tassello riforma ammortizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso ieri, dopo un incontro con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, il confronto con le parti sociali del settore dell'agricoltura e della pesca sulla riforma degli ammortizzatori sociali per i rispettivi settori. Con il passaggio di ieri - riferisce una nota del ministero del Lavoro - il primo tassello del pacchetto complessivo della riforma degli ammortizzatori è pronto e in queste ore sarà inviato per gli approfondimenti e i conteggi tecnici al ministero dell'Economia e all'Inps. Nella stessa direzione si andrà nei prossimi giorni con i tavoli previsti con i professionisti ordinistici e le casse previdenziali, i rappresentanti del lavoro autonomo e con i lavoratori dello spettacolo. L'insieme di queste misure sarà inviato entro luglio al Cdm dopo il passaggio finale con le parti sociali. (Com)