Moda: dal 18 giugno le collezioni uomo tornano protagoniste a Milano

- La Milano Fashion Week Men's Collection, in programma dal 18 al 22 giugno 2021, segna un graduale ritorno alla normalità in città attraverso una formula ibrida che include eventi fisici e digitali. La settimana della moda uomo prevede 48 appuntamenti, 10 presentazioni su appuntamento e 5 eventi per un totale di 63 marchi in calendario. Quattro le sfilate in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno, Etro il 20 giugno e Giorgio Armani il 21 Giugno con una doppia sfilata. "In occasione di questa edizione, dedicata alla moda uomo, si rinnova l'impegno congiunto di Camera Nazionale della Moda Italiana e Comune di Milano nel porre in essere un cauto ma costante percorso verso una ritrovata normalità della moda in città, dopo l'emergenza Covid – dichiara l'assessore al Commercio, Moda e Design Cristina Tajani –. Un percorso reso possibile grazie alla costante attenzione per la sicurezza di ospiti e operatori ma soprattutto grazie alla realizzazione di un ricco calendario che coniuga maison, attenzione alla sostenibilità e promozione delle tante realtà artigiane che contraddistinguono il nostro Made in Italy. Una manifattura e una creatività che saranno raccontate attraverso tanti appuntamenti digital e live, che dimostrano come sia fondamentale investire nel digitale e nei nuovi linguaggi ma ancor di più nel valorizzare la manualità e la creatività del nostro saper fare italiano". (segue) (Com)