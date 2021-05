Moda: dal 18 giugno le collezioni uomo tornano protagoniste a Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci avviciniamo a questa nuova settimana della moda con un'attitudine positiva e ottimista. Il fatto che il governo abbia accolto le nostre richieste poste durante il Tavolo Tessile e Moda del Mise, autorizzando lo svolgimento di fiere in presenza dal 15 giugno, ci ha permesso di confermare le date di Milano Moda Uomo, dando un segnale importante di ripartenza. È un segnale positivo che ci dà modo di organizzare una settimana della moda non solo digitale ma anche con eventi in presenza. Siamo pronti ad accogliere in tutta sicurezza gli operatori di sistema che potranno ricominciare a viaggiare già dal mese di giugno, anche dando la possibilità di effettuare dei tamponi per la stampa e i buyer accreditati – commenta Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana –. Ringrazio il Comune di Milano che da anni è al nostro fianco come partner istituzionale, con cui condividiamo una grande attenzione rispetto a tematiche come sostenibilità, inclusione e diversità, valori sempre più rappresentati nella nostra città. Grazie alla fruttuosa cooperazione con Confartigianato, continuiamo anche a dare sempre maggiore risalto alla preziosissima componente artigianale che caratterizza il sistema della moda italiano. Ringrazio inoltre Ice Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri per il continuo supporto nella realizzazione e nella promozione delle nostre iniziative". (segue) (Com)