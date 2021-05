Moda: dal 18 giugno le collezioni uomo tornano protagoniste a Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'edizione della Milano Fashion Week, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice-Agenzia e del Comune di MIlano, ancora una volta dimostra la continua attenzione di Camera Nazionale della Moda Italiana verso tematiche di rilevanza globale, tra cui sostenibilità e supporto ai giovani talenti, attraverso una proposta di progetti di grande rilevanza. Durante la Fashion Week, sarà presentato un progetto di White, con il format Wsm (White Sustainable Milano), in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana, per supportare in modo concreto le nuove generazioni di creativi. White attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust e promuoverà, attraverso un evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, che resterà aperto durante i giorni della Fashion Week Uomo, dieci designer italiani e internazionali (Froy, Lessico Familiare, Mishimi, Oh Carla, Gin Salemo', Bayria Eyewear, Kids Of Broken Future, Marcello Pipitone, Simon Cracker e Zerobarracento), gli ultimi cinque selezionati da Cnmi tra i partecipanti al progetto Designer for the Planet. (segue) (Com)