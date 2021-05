Moda: dal 18 giugno le collezioni uomo tornano protagoniste a Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti della Milano Fashion Week Men's Collection saranno amplificati in tutto il mondo, coprendo così in contemporanea tutte le time-zone, grazie a prestigiosi partner internazionali: Kommersant Publishing House per la Russia; Tencent Video per la Cina continentale (escluse Hong Kong, Macao e Taiwan); The Asahi Shimbun per il Giappone; con la partecipazione di The New York Times per gli Stati Uniti. Mentre, l'Ooh streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà i contenuti attraverso un maxischermo posizionato in città. In quest'ottica di collaborazione, Camera Nazionale della Moda Italiana, Comune di Milano e Yes Milano hanno realizzato la nuova campagna di comunicazione per promuovere la Milano Fashion Week Men's Collection. Veicolata sugli schermi e le affissioni del Comune di Milano dal 14 giugno al 22 giugno realizzata dal fotografo Stefano Guindani. (Com)