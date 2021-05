© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gup del tribunale di Roma Pier Luigi Balestrieri al termine di circa 4 ore di udienza, si è ritirato in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dei 4 agenti egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. La sua decisione è prevista per le 16.(Rer)